Количество больных Covid-19 снизилось в 6 областях Украины за сутки, еще в 3 не изменилось – СНБО

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в шести из 24 областей Украины, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в понедельник утром.

Больше всего новых случаев заболевания Cоvid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (115), больше всего выздоровевших – во Львовской и Ровенской областях (более 100), при этом во Львовской области рекордное количество выздоровевших впервые с 5 мая превысило количество заболевших.

В 13 из 24 областей новых случаев выздоровления не было. В 15 из 24 областей и Киеве не зарегистрированы новые случаи смерти. В 18 областях количество выздоровевших с начала пандемии превышает количество болеющих в настоящее время.

Количество болеющих превышает 2 тысячи в г.Киеве, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях, 1 тысячу – также в Ровенской, Черновицкой, Харьковской, Одесской и Волынской областях, а ниже 50 – в Кировоградской, Луганской, Полтавской и Херсонской областях.

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 18 новых случаев заболевания Covid-19 и 1 случай смерти, сейчас в области болеет 541 человек (на 17 больше);

- в Волынской области подтверждено 30 новых случаев заболевания Covid-19, 1 случай смерти и 32 случая выздоровления, сейчас в области болеют 1 063 человека (на 3 меньше за сутки);

- в Днепропетровской области зафиксировано лишь 2 новых случая заболевания, сейчас болеет 119;

- в Донецкой области зафиксировано 2 новых случая заболевания, болеет 486 человек;

- в Житомирской области 9 человек заболели, сейчас болеет 317 человек;

- в Закарпатской области 86 новых случаев заболевания, 3 случая смерти и 8 случаев выздоровления, сейчас болеют 2 731 человек (на 75 больше за сутки);

- в Запорожской области 9 новых заболевших, 10 человек выздоровели, сейчас болеет 107 человек (на 1 меньше);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 72 новых случая заболевания, 1 случай смерти и 41 случай выздоровления, сейчас болеют 2 070 человек (на 30 больше);

- в Киеве 77 новых случаев заболевания и 20 человек выздоровели, сейчас болеет 4 446 человек (на 57 больше за сутки);

- в Киевской области 37 новых заболевших и 15 человек выздоровели, сейчас болеют 972 человека (на 22 больше за сутки);

- в Кировоградской области зафиксирован 1 случай заболевания, сейчас болеют 38 человек;

- в Луганской области новых случаев заболевания, выздоровления и смерти не было, болеет 24 человека;

- во Львовской области подтверждено 115 новых случаев заболевания Covid-19, 1 случай смерти и 181 случай выздоровления, сейчас болеют 6 301 человек (на 67 меньше за сутки);

- в Николаевской области 9 новых случаев заболевания, сейчас болеет 107 человек;

- в Одесской области 41 новый случай заболевания и 2 выздоровления, сейчас болеет 1 419 человек (на 39 больше за сутки);

- в Полтавской области 2 новых случая заболевания, болеет 30 человек;

- в Ровенской области 62 новых случая заболевания, 2 случая смерти и 115 случаев выздоровления, сейчас болеют 1 333 человека (на 55 меньше за сутки);

- в Сумской области 1 новый случай заболевания, сейчас болеет 58 человек;

- в Тернопольской области 26 новых случаев заболевания и 10 – выздоровления, сейчас болеют 864 человека (на 16 больше за сутки);

- в Харьковской области 19 новых случаев заболевания, 1 случай смерти, 45 человек выздоровели, сейчас болеют 1 246 человек (на 27 меньше, чем днем ранее);

- в Херсонской области новых случаев заболевания, выздоровления и смерти не было, болеет 17 человек;

- в Хмельницкой области зафиксирован только 1 случай смерти, случаев заболевания и выздоровления не было, сейчас болеют 132 человека;

- в Черкасской области 12 человек заболели и 2 выздоровели, сейчас болеют 194 человека (на 10 больше за сутки);

- в Черновицкой области 21 новый случай заболевания и 81 человек выздоровел, сейчас болеет 1 622 человека (на 60 меньше за сутки);

- в Черниговской области новых случаев заболевания, выздоровления и смерти не было, сейчас болеет 319 человек.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника, 20 июля, выявлен 651 новый случай инфицирования коронавирусом, 13 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли, 560 выздоровели. Сейчас болеет 26 556 человек, что на 78 больше, чем днем ранее.