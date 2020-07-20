В Китае за сутки выявлены 35 новых случаев заражения COVID-19 - Госкомздрав КНР

За истекшие сутки в Китае выявлены 35 новых случаев заражения коронавирусом: 22 больных в активной форме и 13 бессимптомных, говорится в сообщении на официальном сайте Госкомздрава КНР в понедельник.

Из активных случаев 17 зафиксированы внутри страны, все - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, пять активных и четыре бессимптомных, они ввезены из-за границы.

Первый имеющий внутреннее происхождение активный случай заболевания был обнаружен в Синьцзяне 16 июля, с того времени в автономном районе зафиксировано 47 больных.

За предыдущие сутки были выявлены 58 новых случаев заражения коронавирусом: 16 больных в активной форме и 42 бессимптомных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрировано 83 тыс. 682 активных случаев заражения при 2 тыс. 012 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлены 109 новых случаев заболевания: 108 в Гонконге и один на Тайване. С начала пандемии в трех районах зарегистрированы 2 тыс. 386 больных с коронавирусом: в Гонконге - 1 тыс. 885 (при 12 случаях смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 455 (семь случаев смерти).