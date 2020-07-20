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09:14 20.07.2020

В Украине 651 человек заболел Covid-19 за минувшие сутки, 560 выздоровели, 13 новых жертв вируса

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В Украине 651 человек заболел Covid-19 за минувшие сутки, 560 выздоровели, 13 новых жертв вируса

651 новый случай заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 выявлен в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро понедельника, 560 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 13 умерли, сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 19 июля сообщалось о 731 новом случае заболевания Covid-19, 18 июля – о 847 инфицированных, 17 июля - о 809 новых случаях заболевания; 16 июля было 848 новых инфицированных. 26 июня зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 59 493 человека, выздоровевших – 31 439, умерли с начала пандемии от Covid-19 1 498 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 26 556 человек, что на 78 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (115), выздоровления – во Львовской и Ровенской областях (более 100).

Теги: #коронавирус #украина
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