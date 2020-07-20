В пгт Затока горели постройки баз отдыха "Гранит" и "Атлантида"

В поселке городского типа Затока Одесской области горели постройки баз отдыха "Гранит" и "Атлантида", пострадавших нет, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

"20 июля в 3 часа. 50 мин. в пгт Затока на территории базы отдыха "Гранит" возник пожар двух одноэтажных деревянных домов, административного здания, металлического сооружения для хозяйственных нужд с распространением пожара на два двухэтажных деревянных дома, аптеку базы отдыха "Атлантида" ", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в понедельник утром.

В 6 часов спасатели. Ликвидировали пожар на площади 500 м2. Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлекалось 24 чел. личного состава и 5 единиц техники ГСЧС.