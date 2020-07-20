События

08:36 20.07.2020

В пгт Затока горели постройки баз отдыха "Гранит" и "Атлантида"

1 мин читать
В пгт Затока горели постройки баз отдыха "Гранит" и "Атлантида"

В поселке городского типа Затока Одесской области горели постройки баз отдыха "Гранит" и "Атлантида", пострадавших нет, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

"20 июля в 3 часа. 50 мин. в пгт Затока на территории базы отдыха "Гранит" возник пожар двух одноэтажных деревянных домов, административного здания, металлического сооружения для хозяйственных нужд с распространением пожара на два двухэтажных деревянных дома, аптеку базы отдыха "Атлантида" ", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в понедельник утром.

В 6 часов спасатели. Ликвидировали пожар на площади 500 м2. Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлекалось 24 чел. личного состава и 5 единиц техники ГСЧС.

Теги: #одесская #украина #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:32 20.07.2020
Российские наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

06:54 20.07.2020
В одном из клубов Харькова произошла стрельба, двое мужчин получили огнестрельные ранения грудной клетки - полиция

В одном из клубов Харькова произошла стрельба, двое мужчин получили огнестрельные ранения грудной клетки - полиция

05:03 20.07.2020
В Черновицкой области зафиксирован 21 новый случай инфицирования коронавирусом – глава ОГА

В Черновицкой области зафиксирован 21 новый случай инфицирования коронавирусом – глава ОГА

02:01 20.07.2020
В Ровенской области зафиксировали 39 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

В Ровенской области зафиксировали 39 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

23:11 19.07.2020
"Кернел" в 2020 ФГ сократил продажи подсолнечного масла на 6%, экспорт зерна увеличил на 30%

"Кернел" в 2020 ФГ сократил продажи подсолнечного масла на 6%, экспорт зерна увеличил на 30%

21:54 19.07.2020
В ДТП на трассе Киев-Чоп погибло трое человек, среди которых ребенок - полиция

В ДТП на трассе Киев-Чоп погибло трое человек, среди которых ребенок - полиция

20:03 19.07.2020
Третьякова считает зарплату народного депутата недостаточной для качественного  обеспечения его работы

Третьякова считает зарплату народного депутата недостаточной для качественного  обеспечения его работы

10:39 19.07.2020
В Украине в воскресенье будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

В Украине в воскресенье будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

09:28 19.07.2020
Число инфицированных COVID-19 во Львовской области достигло 8 тысяч человек

Число инфицированных COVID-19 во Львовской области достигло 8 тысяч человек

07:30 19.07.2020
Российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный

Российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи по состоянию на 17.00, потерь нет

Глава МИД Великобритании убежден в причастности РФ к попыткам похитить данные о разработке вакцины против Covid-19

Количество больных Covid-19 снизилось лишь в 3 областях Украины за сутки – СНБО

В Украине 731 человек заболел Covid-19 за минувшие сутки, 354 выздоровели, 8 умерли, 26 478 активных случаев болезни

Российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный

ПОСЛЕДНЕЕ

Саммит ЕС продолжит работу в понедельник, сторонам не удается договориться о плане восстановления экономики

Британия намерена в понедельник приостановить действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом – СМИ

Один человек погиб, восемь ранены в результате стрельбы в Вашингтоне

В Китае за сутки выявлены 35 новых случаев заражения Covid-19, из них 17 активных - в Синьцзяне - Госкомздрав КНР

"Черные ящики" со сбитого в Иране украинского самолета доставлены в Париж - МИД Канады

В Азербайджане за сутки 388 новых случаев COVID-19, скончались пять человек

Лукашенко заявил, что экс-глава Белгазпромбанка Бабарико начал давать показания

Байден "ментально устал", он не может работать президентом – Трамп

Запуск ракеты Falcon 9 с южнокорейским военным спутником состоится в понедельник – SpaceX

В Харькове в ДТП пострадали 5 человек, в том числе двое детей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА