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07:51 20.07.2020

Британия намерена в понедельник приостановить действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом – СМИ

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Британия намерена в понедельник приостановить действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом – СМИ

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в понедельник планирует объявить о приостановке действия существующего с Гонконгом соглашения об экстрадиции, сообщает издание The Times.

Он намерен заявить об этом в Палате общин британского парламента, мотивировав данный шаг "вступлением в силу в бывшей британской колонии драконовского закона "О национальной безопасности", который ставит под угрозу ее судебную независимость", отмечает газета.

Канада и Австралия уже приостановили действие таких соглашений, США рассматривают аналогичный шаг. Китай пригрозил нанести ответный удар и заявил, что Британия может ожидать "решительного ответа" на любые подобные действия.

Закон "О национальной безопасности" Гонконга был принят в Пекине Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей и вступил в силу 30 июня. Он предусматривает различные сроки тюремного заключения за призывы и действия, направленные на провозглашение независимости Гонконга.

Пекин последовательно предупреждает о недопустимости действий иностранных государств в отношении Гонконга, которые рассматриваются как вмешательство во внутренние дела Китая и угрозы его суверенитету.

Теги: #великобритания #соглашение #экстрадиция #приостановка
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