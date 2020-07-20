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07:32 20.07.2020

Российские наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

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Российские наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"19 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстрелял наши позиции используя запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие…За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Луганское, Причепиловка, Водяное, Старогнатовка, Лебединское, Талаковка, Авдеевка.

По данным украинской разведки, за минувшие сутки наши защитники уничтожили одного и ранили не менее шестерых российских наемников.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", по нашим воинам вблизи Мироновского агрессор использовал артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял защитников Марьинки. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет", - подытожили в штабе ООС.

 

 

Теги: #оос #сводка #украина
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