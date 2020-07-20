События

06:54 20.07.2020

В одном из клубов Харькова произошла стрельба, двое мужчин получили огнестрельные ранения грудной клетки - полиция

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В одном из клубов Харькова произошла стрельба, двое мужчин получили огнестрельные ранения грудной клетки - полиция

В одном из клубов Харькова произошла стрельба, в результате происшествия двое мужчин 37 и 27 лет с огнестрельными ранениями грудной клетки были доставлены в больницу, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 325

"Следственно-оперативные действия продолжаются", - отметили в полиции.

Теги: #стрельба #украина #полиция #харьков
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