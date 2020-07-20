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05:03 20.07.2020

В Черновицкой области зафиксирован 21 новый случай инфицирования коронавирусом – глава ОГА

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В Черновицкой области зафиксирован 21 новый случай инфицирования коронавирусом – глава ОГА

В Черновицкой области зафиксировано 21 новый случай коронавирусной болезни Covid-19, общее количество больных составило 5332. человека, сообщил глава региона Сергей Осачук.

"21 новый случай коронавируса зафиксировали на Буковине сегодня, 19 июля. Лабораторный центр обработал 307 образцов", - написал Осачук на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Также он отметил, что общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5332 человека.

Кроме того, 81 буковинец в течение воскресенья выздоровел от COVID-19.

 

Теги: #коронавирус #украина #черновицкая
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