В Ровенской области зафиксировали 39 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

В Ровенской области зафиксировали еще 39 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, всего 5144 инфицированных, сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер 19 июля на Ровенщине зарегистрировано 39 новых случаев заболевания COVID-19…Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 5144 случаев заболевания коронавирусной болезнью", - написал Коваль на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Он отметил, что в области 89 смертельных случаев от COVID-19.

По словам главы ОГА, возраст больных от 10 месяцев до 73 лет.

Также он отметил, что выздоровели 3722 человека.

Коваль добавил, что в работе лабораторий области остается 25 образцов.