В Азербайджане за сутки 388 новых случаев COVID-19, скончались пять человек

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 388 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 27 тыс. 521, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

За истекшие сутки скончались пять человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 354 человек, говорится в сообщении.

Выздоровели 517 человек, общее число излечившихся от коронавирусной инфекции в стране достигло 18 тыс. 967 человек, сообщили в оперативном штабе.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 8,2 тыс. человек", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в стране было проведено 8 тыс. 95 тестов на коронавирус, всего с начала пандемии проведено более 627,88 тыс. тестов.