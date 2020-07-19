Лукашенко заявил, что экс-глава Белгазпромбанка Бабарико начал давать показания

Задержанный месяц назад экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико начал давать показания, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"И этот (Бабарико - ИФ) уже зарыдал, когда не зарегистрировали (кандидатом в президенты - ИФ), зарыдал и начал показания давать", - заявил Лукашенко 16 июля на встрече с активом Витебской области.

Видеофрагмент встречи показал в воскресенье телеканал "Беларусь 1".

Лукашенко утверждает, что в деле Белгазпромбанка "нет никакого политического заказа, нет никакого страха и опасности, но вор должен сидеть тюрьме, ко всем одинаковое отношение". "Узником совести из них никто не станет, эти сидельцы, их там уже под 30 человек", - сказал Лукашенко, добавив, что все фигуранты дела дают показания.

В эфире также был вновь показан фрагмент выступления Лукашенко в июне, когда он сообщил, что поручил правоохранителям "подготовить все материалы для того, чтобы сюда прибыли специалисты Интерпола, США, Польши и России".

"Мы им покажем эти документы (по делу Белгазпромбанка - ИФ) - Лукашенко кого-то боится или там действительно уголовное дело. Мы открыты", - отметил он.

Старший следователь департамента финансовых расследований комитета госконтроля Беларуси Артем Дунько заявил в эфире "Беларусь 1", что "по указанию Бабарико была разработана схема вывода российского капитала через Белгазпромбанк". "В данной схеме использовались векселя, эмитированные российским Газпромбанком (один из акционеров Белгазпромбанка - ИФ) ", - подчеркнул Дунько.

Авторы телесюжета отмечают, что "по версии следствия, инструменты Белгазпромбанка активно использовались для отмывания незаконных доходов самого Бабарико, его подчиненных и партнеров". "В материалах дела фигурируют суммы в миллиарды долларов", - говорится в сюжете.

Кроме того, в телеэфире подтвердили, что Бабарико предъявлено обвинение в легализации или отмывании средств, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов, даче и получении взятки в крупном размере.

"Большинство задержанных - топ-руководители и сотрудники банка сотрудничают со следствием, давая признательные показания", - утверждают авторы сюжета.

Как сообщалось, Бабарико и его сын Эдуард были задержаны 18 июня и находятся в СИЗО КГБ. Расследование ведет КГБ республики, следствие ранее заявляло, что в банке была создана организованная преступная группа.

На прошлой неделе ЦИК Беларуси отказал Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты.

Президентские выборы в республике должны пройти 9 августа.