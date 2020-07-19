"Кернел" в 2020 ФГ сократил продажи подсолнечного масла на 6%, экспорт зерна увеличил на 30%

"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, в 2020 финансовом году (ФГ, июль-июнь) нарастила экспорт зерна на 30% по сравнению с прошлым ФГ – до 7,9 млн тонн, обеспечив более 13% общего экспорта зерновых страны.

Согласно отчету на сайте компании, продажи подсолнечного масла снизились на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого ФГ – до 1,52 млн тонн. Продажи бутилированного подсолнечного масла от общего объема составили 9%.

Как уточнили в "Кернел", 75% всего подсолнечного масла в 2020 ФГ было продано через дочернюю компанию Avere.

В 2020 ФГ заводы холдинга увеличили перерабтку масличных на 9% по сравнению с прошлогодним показателем - до 3,44 млн тонн, что является новым рекордом для компании. Агрохолдинг достиг 99% загрузки производственных мощностей маслоэкстракционных заводов.

"Кернел" в червером квартале 2020ФГ увеличил экспорт зерна на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,86 млн тонн, продажи подсолнечного масла – на 10%, до 488,96 тыс. тонн. “Кернел” апрель-июне 2020 года нарастил перерабтку масличных на 2% - до 916 тыс. тонн.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

"Кернел" завершил 2019 ФГ (июль-2018 - июнь-2019) с чистой прибылью $179 млн, что в 3,2 раза больше, чем в 2018 ФГ. Выручка выросла на 66% - до $3,992 млрд, EBITDA - на 55%, до $346 млн.