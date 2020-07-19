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21:54 19.07.2020

В ДТП на трассе Киев-Чоп погибло трое человек, среди которых ребенок - полиция

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В ДТП на трассе Киев-Чоп погибло трое человек, среди которых ребенок - полиция

В результате столкновения иномарки с грузовиком на автодороге Киев-Чоп, неподалеку г.Мукачево, погибли три человека, среди которых несовершеннолетняя девочка, сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

"Сегодня, 19 июля, около 16.20 часов в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на автодороге Киев-Чоп, неподалеку от с. Ивановка Мукачевского района… Автомобиль "Mazda", за рулем которого находился 56-летний житель Мукачево, столкнулся с грузовиком "Man", который двигался ему навстречу, в направлении Ужгорода. В результате удара, крупногабаритную машину выбросило с дороги, после чего она загорелась", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции Закарпатской области  воскресенье вечером.

Водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров, 10-летняя девочка и 23-летний молодой человек, погибли на месте аварии. 46-летняя женщина, доставлена в районную больницу для оказания медицинской помощи. Водитель грузовика с ушибами также госпитализирован в медучреждение.

"Обстоятельства и причины смертельной аварии полиция будет расследовать в рамках уголовного производства по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек)", - подытожили в полиции.

 

Теги: #пострадавшие #дтп #украина #закарпатье
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