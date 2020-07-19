Байден "ментально устал", он не может работать президентом – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его будущий соперник на выборах Джо Байден не способен руководить страной.

"Он устал. Ментально он устал", - сказал он в интервью Fox News.

По мнению Трампа, Байден в случае победы "уничтожит нашу страну".

"Он некомпетентен и не может быть президентом", - добавил глава государства.

Трамп часто подвергает сомнению способности Байдена и придумал ему прозвище - Сонный Джо.

Во время интервью президент США предположил, что публикуемые в СМИ опросы, показывающие, что он сильно проигрывает Байдену, неверны. По его словам, опросы, проводимые специально для Белого дома, показывают, что все - как раз наоборот.