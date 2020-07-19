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20:03 19.07.2020

Третьякова считает зарплату народного депутата недостаточной для качественного  обеспечения его работы

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Третьякова считает зарплату народного депутата недостаточной для качественного  обеспечения его работы

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, представитель Украины в рабочей группе ТКГ по гуманитарным вопросам Галина Третьякова считает недостаточной заработную плату парламентариев для качественного обеспечения его работы.

 "Депутатская заработная плата она не только для депутата. Она небольшая, можно даже сказать, что в реалиях для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она маловата", - рассказала Третьякова в интервью изданию "Громадське".

Нардеп подчеркнула, что средняя зарплата депутата ВР составляет 32-35 тысяч в зависимости от того, уходил ли парламентарий отпуск.

 "Здесь очень какие-то интересные правила начисления, потому зарплату мы получаем раз в месяц, у нас нет авансов. Нас все время дергают. Это один раз в месяц, месяц прошел, ты получаешь ее 10-15 числа, не успеваешь то сформировать свои расходы, для того, чтобы это делать", - отметила депутат.

По мнению Третьяковой, действующая организация работающего народного депутата не дает ему возможности "отдать все необходимое родине во время его каденции".

Теги: #нардеп #украина #мнение #зарплата
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