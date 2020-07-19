Запуск ракеты Falcon 9 с южнокорейским военным спутником состоится в понедельник – SpaceX

Военный спутник связи Южной Кореи Anasis-2 (KMilSatCom 1) планируется запустить на орбиту с помощью ракеты Falcon 9 в понедельник, сообщила американская компания-разработчик ракеты-носителя SpaceX.

"SpaceX собирается осуществить запуск миссии ANASIS-II с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в понедельник со стартового комплекса SLC-40 на космодроме ВВС на мысе Канаверал во Флориде. Окно для старта будет открыто с 17:00 до 20:55 по времени Восточного побережья США", - говорится в сообщении.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 для этой миссии уже использовалась для запуска 30 мая нового американского пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции с экипажем в составе астронавтов Дагласа Харли и Роберта Бенкена, отмечает компания.

Вслед за отделением от ракеты-носителя первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 должна будет совершить автоматическую посадку на плавучей платформе Just Read the Instructions в Атлантике.

Спутник ANASIS-II выйдет на орбиту через 32 минуты после старта ракеты-носителя, сообщили в SpaceX.

Запуск планировалось провести еще 14 июля, однако он был отложен для дополнительной проверки техники. Ранее Космический центр имени Кеннеди NASA во Флориде сообщал, что повторная попытка запуска планировалась в воскресенье, 19 июля.

Секретный спутник Anasis-2, разработанный компанией Airbus Defense and Space во Франции, позволит Вооруженным силам Южной Кореи заменить используемые ими зарубежные и гражданские спутники связи. Он обеспечит южнокорейским военным закрытую связь в широком диапазоне.

Anasis-2 будет выведен на эллиптическую орбиту, а затем, используя свою бортовую двигательную установку, выйдет на круговую геостационарную орбиту высотой 36 тыс. км.