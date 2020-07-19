В Харькове в ДТП пострадали 5 человек, в том числе двое детей

Дорожно-транспортное происшествия с участием трех авто, в результате которого пять человек получили травмы и были госпитализированы, произошло в Харькове в воскресенье днем на ул.Шевченко.

"Предварительно установлено, что 60-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia выехал на встречную полосу движения, в результате чего допустил столкновение с транспортным средством Hyundai под управлением 40-летнего мужчины. В результате удара Hyundai столкнулся с автомобилем Honda, который двигался позади в попутном направлении", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции.

Водитель Daewoo, а также водитель Hyundai и ехавшие с ним в автомобиле его 35-летняя жена и сыновья (3 и 7 лет) получили травмы и были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Информация об аварии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Киевского отдела полиции Харькова. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.