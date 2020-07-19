Российские наемники 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи по состоянию на 17.00, потерь нет

Российские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток по состоянию на 17.00 воскресенья, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что противник в ходе обстрелов стал значительно активнее применять запрещенное минскими соглашениями вооружение. Они вели огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

При этом на всех трех участках разведения обстрелов не зафиксировано.

Ранее в Минобороны сообщали о 6 обстрелах со стороны российских наемников с начала текущих суток по состоянию на 12.00 и отсутствию потерь. Таким образом, пополудни в воскресенье произошел один обстрел.

"Коварные действия агрессора без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника… Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сводке.