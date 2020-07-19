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18:19 19.07.2020

Эрдоган проверил, как проходит превращение собора Святой Софии в мечеть

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Эрдоган проверил, как проходит превращение собора Святой Софии в мечеть

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье посетил собор Святой Софии, чтобы проконтролировать, как проходит процесс превращения его в мечеть, сообщают турецкие СМИ.

Администрация турецкого лидера опубликовала фотографии этого визита. Внутри собора проходят подготовительные работы: турецкие СМИ сообщали, что планируется на время богослужения скрыть символы христианской веры.

Ожидается, что первая мусульманское богослужение состоится 24 июля. В нем примут участие около 500 верующих. О том, будет ли среди них сам президент Турции, пока не сообщается.

Ранее в июле судебные власти Турции отменили решение, принятое в 1934 году, согласно которому Святой Софии присваивался статус музея. Сразу после этого Эрдоган объявил, что собор будет превращен в мечеть.

 

Теги: #турция #мечеть #эрдоган
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