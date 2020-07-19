Covid-19 выявлен уже у 10 сотрудников Бердянской "скорой", у 5 из них нет симптомов

Заболевание коронавирусной болезнью Covid-19 по состоянию на 19 июля подтвердилось у 10 сотрудников Бердянской подстанции скорой медицинской помощи, у пяти из них отсутствуют клинические проявления болезни, сообщает пресс-служба Коммунального неприбыльного предприятия (КНП) "Областной центр экстренной медицинской помощи".

"Пять сотрудников имеют незначительные клинические проявления в виде насморка и субфебрильной температуры до 38. У остальных пяти сотрудников клинических проявлений нет. Все чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением семейных врачей", - говорится в сообщении облцентра экстренной медпомощи в Facebook в воскресенье.

На подстанции проведены дополнительные мероприятия по профилактике распространения инфекции. Кроме того, все сотрудники подстанции будут повторно обследованы методом ПЦР.

18 июля появилось сообщение, что по результатам планового ПЦР-тестирования всех сотрудников Бердянской подстанции скорой помощи Covid-19 был выявлен у 8 медработников. При этом уточняется, что первым короновирусной инфекцией заболел один медработник, позже еще семеро его коллег. Сообщалось, что у большинства инфицированных заболевание проходило бессимптомно.