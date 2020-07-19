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13:54 19.07.2020

Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет

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Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет

Российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток до полудня, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"Предварительно, потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что противник в ходе обстрелов стал значительно активнее применять запрещенное минскими соглашениями вооружение. Они вели огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Наши воины на вражеские обстрелы отвечали преимущественно из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов… Потери врага уточняются. Ситуация в районе проведения операции – контролируемая", - говорится в сводке.

Теги: #оос #минобороны
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