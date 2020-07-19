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12:59 19.07.2020

В начале недели в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами

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В начале недели в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами

 Погоду большей части территории Украины в ближайшие сутки, 20 июля, будет определять теплый воздух, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в Карпатах, днем в западных и южных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы; в Закарпатье, днем также в Одесской области местами значительные дожди; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 12-17°, днем 23-28°; в южной части ночью 15-20°, днем 27-32°.

В Киеве в понедельник - без осадков. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве с начала метеорологических наблюдений в день 20 июля самая высокая температура была зафиксирована на отметке 34,6 градусов тепла в 1936 и 2010 годах, а самая низкая - ночью на отметке 8,8 градусов выше ноля в 1907 году.

Во вторник, 21 июля, в западных, а ночью также в южных, днем в северных областях Украины ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории - без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Температура в южной части ночью 15-20°, днем 27-32°; на остальной территории ночью 12-17°, днем 23-28°, на западе 20-24°.

В Киеве 21 июля ночью без осадков, днем небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.

19 июля в 9.00 температура воды в Чёрном и Азовском морях была 20-26°; в Днепре в пределах Киева 22°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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