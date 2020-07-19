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12:53 19.07.2020

Из 87 заболевших за сутки Covid-19 киевлян пятеро являются медиками - мэр

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Из 87 заболевших за сутки Covid-19 киевлян пятеро являются медиками - мэр

Пятеро из 87 жителей Киева, у которых за минувшие сутки была диагностирована коронавирусная болезнь Covid-19, являются медицинскими работниками, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, выросла на 87 человек. Среди них 5 медиков", - написал Кличко на своей странице в социальной сети Facebook.

Также среди заболевших четверо детей – мальчики в возрасте от 1 до 16 лет.

"Наибольшее количество случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 18. В Печерском - 14. А в Днепровском районе - 11 случаев", - рассказал Кличко.

По его словам, в больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие помещены на самоизоляцию, под контролем врачей.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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