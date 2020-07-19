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11:36 19.07.2020

В ВСУ за сутки выявлено 13 новых случаев заболевания Covid-19, 2 человека выздоровели

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В ВСУ за сутки выявлено 13 новых случаев заболевания Covid-19, 2 человека выздоровели

13 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью Covid-19 зафиксировано в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за прошедшие сутки, сейчас болеет 140 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Из них (заболевших за сутки – ИФ) в учреждениях здравоохранения находится 1 военнослужащий (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ"). Состояние пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение", - сообщается на странице командования Медсил ВСУ в Facebook в воскресенье.

Остальные 12 человек лечатся дома под наблюдением врачей. "На лечении в дома под наблюдением медицинской службы находится 12 человек (военные части Киевской области - 7 военнослужащих и 2 сотрудника ВСУ, и Львовской области - 2 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - говорится в сообщении.

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 516 человек, летальных случаев - 5.

При этом днем ранее сообщалось о 514 выздоровевших и 129 активных случаях болезни. Таким образом, за сутки в рядах ВСУ выздоровело 2 человек, а количество болеющих возросло на 11. Летальных случаев на минувшие сутки не было.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 296 человек, у 43 из них срок изоляции истекает в ближайшие три дня.

Теги: #всу #коронавирус
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