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10:40 19.07.2020

В Украине в воскресенье будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности - ГСЧС

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В Украине в воскресенье будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности - ГСЧС

 В воскресенье, 19 июля, в юго-восточных областях Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Также высокий риск пожаров существует в Хмельницкой области, сообщила Госслужба по ЧС.

"По данным УкрГидрометцентра, 19 июля в Хмельницкой, Николаевской, Херсонской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Кроме того по прогнозам синоптиков 19 июля днем в Карпатах и на Закарпатье ожидаются значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Теги: #гсчс #пожароопасность
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