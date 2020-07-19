В Украине в воскресенье будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности - ГСЧС

В воскресенье, 19 июля, в юго-восточных областях Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Также высокий риск пожаров существует в Хмельницкой области, сообщила Госслужба по ЧС.

"По данным УкрГидрометцентра, 19 июля в Хмельницкой, Николаевской, Херсонской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Кроме того по прогнозам синоптиков 19 июля днем в Карпатах и на Закарпатье ожидаются значительные дожди (I уровень опасности, желтый).