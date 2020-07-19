Количество больных Covid-19 снизилось лишь в 3 областях Украины за сутки – СНБО

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки только 3 из 24 областей Украины, и только в одной – Черновицкой – существенно, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в воскресенье утром.

Больше всего новых случаев заболевания Cоvid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (109), больше всего выздоровевших – во Львовской и Черновицкий областях (более 90), при этом в 11 из 24 областей новых случаев выздоровления не было.

Половина всех случаев смерти от коронавирусной болезни за сутки (4 из 8) пришлись на Закарпатскую область, а в 19 из 24 областей и Киеве новые случаи смерти не зарегистрированы.

В 18 областях количество выздоровевших с начала пандемии превышает количество болеющих в настоящее время.

Количество болеющих превышает 2 тысячи в г.Киеве, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях, 1 тысячу – также в Ровенской, Черновицкой, Харьковской, Одесской и Волынской областях, а ниже 50 – в Кировоградской, Луганской, Полтавской и Херсонской областях.

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 28 новых случаев заболевания Covid-19 и ни одного случая заболевания и смерти, сейчас в области болеет 524 человека;

- в Волынской области подтверждено 32 новых случаев заболевания Covid-19 и 17 случаев выздоровления, сейчас в области болеют 1 066 человек (на 15 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 24 новых случая заболевания и 2 случая выздоровления, сейчас болеет 117 человек (на 22 больше за сутки);

- в Донецкой области зафиксирован только 1 новый случай заболевания, болеет 484 человека;

- в Житомирской области 9 человек заболели и 2 выздоровели, сейчас болеет 308 человек (на 7 больше);

- в Закарпатской области 36 новых случаев заболевания и 4 случая смерти, сейчас болеют 2 656 человек (на 32 больше за сутки);

- в Запорожской области 4 новых заболевших, сейчас болеет 108 человек;

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 79 новых случаев заболевания, сейчас болеют 2 040 человек;

- в Киеве 87 новых случаев заболевания и 7 выздоровели, сейчас болеет 4 389 человек (на 80 больше за сутки);

- в Киевской области 42 новых заболевших и 43 человека выздоровели, сейчас болеют 950 человек (на 1 меньше за сутки);

- в Кировоградской области 4 случая заболевания, сейчас болеют 37 человека;

- в Луганской области 1 случай заболевания и 2 - выздоровления, болеет 24 человека (на 1 меньше за сутки);

- во Львовской области подтверждено 109 новых случаев заболевания Covid-19, 1 случай смерти и 98 случаев выздоровления, сейчас болеют 6 368 человек (на 10 больше за сутки);

- в Николаевской области 3 новых случая заболевания, сейчас болеет 98 человек;

- в Одесской области 40 новых случаев заболевания, сейчас болеет 1 380 человек;

- в Полтавской области 3 новых случая заболевания, болеет 28 человек;

- в Ровенской области 67 новых случаев заболевания и 31 случай выздоровления, сейчас болеют 1 388 человек (на 36 больше за сутки);

- в Сумской области 15 новых случаев заболевания, сейчас болеет 57 человек;

- в Тернопольской области 36 новых случаев заболевания и 19 – выздоровления, сейчас болеют 848 человек (на 17 больше за сутки);

- в Харьковской области 43 новых случая заболевания, 1 случай смерти, 29 человек выздоровели, сейчас болеют 1 273 человека (на 13 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 4 новых случая заболевания и 1 случай выздоровления, болеет 17 человек (на 3 больше, чем днем ранее);

- в Хмельницкой области 17 новых случаев заболевания и 7 – выздоровления, сейчас болеют 133 человека (на 10 больше за сутки);

- в Черкасской области 15 человек заболели, 1 умер и 3 выздоровели, сейчас болеют 184 человека (на 11 больше за сутки);

- в Черновицкой области 22 новых случая заболевания, 1 случай смерти и 93 человека выздоровели, сейчас болеет 1 682 человека (на 72 меньше за сутки);

- в Черниговской области 10 новых случаев заболевания, сейчас болеет 319 человек.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро воскресенья, 19 июля, выявлен 731 новый случай инфицирования коронавирусом, 8 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли, 354 выздоровели. Сейчас болеет 26 478 человек, что на 369 больше, чем днем ранее.