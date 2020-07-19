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09:50 19.07.2020

В Украине 731 человек заболел Covid-19 за минувшие сутки, 354 выздоровели, 8 умерли, 26 478 активных случаев болезни

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В Украине 731 человек заболел Covid-19 за минувшие сутки, 354 выздоровели, 8 умерли, 26 478 активных случаев болезни

731 новый случай заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 выявлен в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро воскресенья, 354 человека из числа ранее заболевших выздоровели, 8 умерли, сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 18 июля сообщалось о 847 новых случаях заболевания Covid-19, 17 июля – о 809 инфицированных, 16 июля - о 848 новых случаях заболевания; 15 июля было 638 новых инфицированных. 26 июня зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро воскресенья 58 842 человека, выздоровевших – 30 879, умерли с начала пандемии от Covid-19 1 485 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 26 478 человек, что на 369 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (109) и в Киеве (87). В 11 из 24 областей не зафиксированы новые случаи выздоровления.

Теги: #снбо #коронавирус
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