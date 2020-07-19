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09:28 19.07.2020

Число инфицированных COVID-19 во Львовской области достигло 8 тысяч человек

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Число инфицированных COVID-19 во Львовской области достигло 8 тысяч человек

Общее количество инфицированных COVID-19 во Львовской области достигло 8 тысяч человек по состоянию на 19 июля, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"По состоянию на 09:00 сегодня во Львове и во Львовской области подтверждено 7 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, из них 208 – летальные, 1424 пациенты выздоровели", - указано в сообщении.

По данным горсовета, за минувшие сутки в области провели 546 ПЦР-тестов, из них 109 оказались позитивными. Среди позитивных 67 жителей Львова.

Теги: #коронавирус #украина #львовская_область
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