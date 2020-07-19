Число жертв коронавируса в мире превысило 602 тыс. человек, число инфицированных - 14,2 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло по состоянию на воскресенье 602 тыс. 138 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, насчитывалось 14 млн 288 тыс. 689 инфицированных СOVID-19, рост за минувшие сутки составил 181 тыс. 936, излечились более 8 млн.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии зарегистрировано в США, Бразилии и Индии.

В Соединенных Штатах по состоянию на утро воскресенья суммарно выявлено 3 млн 711 тыс. 413 заболевших (рост за сутки - 63 тыс. 698), скончались 140 тыс. 119 человек (рост за сутки - 698), излечились более 1,12 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 2 млн 074 тыс. 860 человек, (рост за сутки - 28 тыс. 532), умерли 78 тыс. 772 (рост за сутки - 921), вылечены более 1,44 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия, где за минувшие сутки число больных выросло с 1 млн 039 тыс. 084 до 1 млн 077 тыс. 781 при 26 тыс. 816 летальных исходах и 677 тыс. выздоровевших.

По числу умерших на третьем месте стоит Великобритания, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 45 тыс. 358 человек, заразились 295 тыс. 632 человека.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 77,6.

В США на 1 млн населения скончались 432 человека, в Бразилии - 371, в Индии - 19, в Великобритании - 667.