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07:30 19.07.2020

Российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный

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Российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный

За минувшие сутки российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

"18 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения", - сказано в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук утром в воскресенье.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток" неподалеку Старогнатовки противник на рассвете применил противотанковый ракетный комплекс и станковые противотанковые гранатометы, а в вечернее время - вооружение БМП, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

По защитникам Водяного агрессор использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Недалеко от Новоселовки Второйзахватчики вели огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Талаковки - из гранатометов и стрелкового оружия, а по защитникам Гнутово, кроме автоматических станковых гранатометов, противник задействовал еще и снайперское оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враждебные обстрелы с вооружения запрещенного минскими соглашениями зафиксировано вблизи Новотошковского. На этом участке фронта захватчики применили артиллерийские системы калибра 122 мм и вооружения БМП. По опорным пунктам украинских защитников возле хутора Свободный и Причепиловка противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того 18 июля российские наемники обстреляли участок разведения сил и средств № 3 вблизи Богдановки. Также противник трижды обстрелял из стрелкового оружия со стороны Петровского.

По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного захватчика. По уточненным данным, 16 июля потери противника составили еще двое погибших.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник использовал запрещенные минскими договоренностями образцы вооружения. В частности, неподалеку Причепиловки агрессор применил артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы. Также из минометов 120-го и 82-го калибра враг открывал огонь по защитникам Луганского.

Неподалеку Водяного в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник задействовал гранатометы различных систем, а у Старогнатовки - крупнокалиберные пулеметы.

Теги: #оос #сводка #украина
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