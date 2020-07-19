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07:21 19.07.2020

Харьковские полицейские установили причину смерти и личность мужчины, найденного завернутым в ковер

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Харьковские полицейские установили причину смерти и личность мужчины, найденного завернутым в ковер

Харьковские правоохранители установили личность мужчины, тело которого нашли завернутым в ковер. Следователи установили, что смерть не уголовное, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность погибшего. Им оказался 40-летний местный житель. Как выяснилось, 12 июля около 18:00 он пришел в гости к своему 46-летнему знакомому", - сказано в сообщении.

Как отмечается, через несколько часов хозяин квартиры оставил помещение, а когда вернулся, обнаружил своего знакомого без признаков жизни.

"Испугавшись, 46-летний мужчина завернул тело в ковер и вынес его к гаражам", - добавили в полиции.

Отмечается, что во время судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть гражданина наступила от острого расстройства кровообращения.

Следователи изменили дополнительную отметку в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с "очевидного убийства" на "естественную смерть".

Теги: #личность #труп #украина #харьков
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