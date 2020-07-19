В Киеве начали асфальтировать Шулявский мост

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Киеве в субботу начали асфальтировать Шулявский мост, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"На Шулявском путепроводе начали масштабное асфальтирование. Основные работы дорожники осуществляют в выходные, чтобы создавать меньше неудобств для жителей столицы. Кроме вложения верхних слоев асфальта на путепроводе, у съездов с него переводят инженерные сети, монтируют новые опоры освещения, приводят в порядок подземный пешеходный переход, осуществляют благоустройство прилегающей территории", - сообщил Кличко.