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03:52 19.07.2020

В Киеве начали асфальтировать Шулявский мост

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В Киеве начали асфальтировать Шулявский мост

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Киеве в субботу начали асфальтировать Шулявский мост, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"На Шулявском путепроводе начали масштабное асфальтирование. Основные работы дорожники осуществляют в выходные, чтобы создавать меньше неудобств для жителей столицы. Кроме вложения верхних слоев асфальта на путепроводе, у съездов с него переводят инженерные сети, монтируют новые опоры освещения, приводят в порядок подземный пешеходный переход, осуществляют благоустройство прилегающей территории", - сообщил Кличко.

 

Теги: #киев #украина #мост #асфальтирование
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