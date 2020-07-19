В Ровенской области зафиксировали 53 новых случая коронавируса

В Ровенской области зафиксировали еще 53 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, всего 5081 инфицированных, сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер субботы 18 июля на Ровенщине зарегистрировано 53 новых случая заболевания COVID-19. Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 5081 случай заболевания коронавирусной болезни", - написал Коваль на странице в Фейсбук.

Он отметил, что в области 87 смертельных случаев от COVID-19.

Среди заболевших, в частности, 17 человек из Ровно, Демидовский район - 1 (пгт Демидовка - 1), Дубенский район - 12 (м. Дубно - 9, с. Мильча - 2, с. Турковичи - 1), Ровенский район - 4 (с. Обарив - 1, с. Антополь - 2, с. Колоденка - 1), Здолбуновский район - 4 (м. Здолбунов - 2, с. Уездцы - 1, с. Здовбица - 1), Костопольский район - 10 (с.Дюксин - 2, с.Ставок - 2, с.Корчин - 3, с.Звиздивка - 3), Сарненский район - 5 (м. Сарны - 3, с. Глушица - 1, пгт Клесов - 1).

По словам главы ОГА, возраст больных от 9 до 64 лет.

Также он отметил, что выздоровели 3600 человек, в частности, 24 жителя Млинивского, Здолбуновского, Ровенского, Владимирецкого района и г.. Вараш.

Коваль добавил, что в работе лабораторий области остается 120 образцов.