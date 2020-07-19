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01:34 19.07.2020

В Херсонской области за сутки подтверждено еще 4 новых случая заболевания коронавирусом

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В Херсонской области за сутки подтверждено еще 4 новых случая заболевания коронавирусом

В Херсонской области в субботу, 18 июля, лабораторно подтвердились 4 новых случая заболевания COVID-19, сообщил глава региона Юрий Гусев.

"За последние сутки проведено 254 ПЦР-исследования и 1030 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, зафиксировано 4 новых лабораторно подтвержденных случая на COVID-19", - написал Гусев.

Глава ОГА уточнил, что среди заболевших две женщины и мужчина в возрасте от 50 лет, живущих в Суворовском районе Херсона и 60-летний мужчина из Берислава. В удовлетворительном состоянии они находятся на самоизоляции под присмотром врачей.

Также он отметил, что выздоровел 1 человек.

По состоянию на вечер субботы в области находится 213 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусом, выздоровели 193 человека, трое умерли.

Теги: #херсонская_область #украина #коронавирус
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