После смертельных ДТП в Одесской области ввели круглосуточный патруль

В Одесской области после произошедших в субботу смертельных ДТП ввели круглосуточный патруль, правоохранители будут контролировать все аварийно-опасные участки дорог международного и регионального значения, сообщила пресс-служба Национальной полиции Одесской области.

"Работники полиции будут уделять повышенное внимание соблюдению водителями, в том числе транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, правил дорожного движения. В частности выявлению нарушителей, которые допускают превышение скорости движения и создают ситуации, которые могут привести к аварий", - говорится в сообщении.

Также усилится контроль за поведением детей на улично-дорожной сети для предотвращения их травмирования.

Кроме указанных мероприятий полицейские будут проводить разъяснительную работу с участниками дорожного движения по недопущению нарушений ПДД.