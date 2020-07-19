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00:29 19.07.2020

После смертельных ДТП в Одесской области ввели круглосуточный патруль

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После смертельных ДТП в Одесской области ввели круглосуточный патруль

В Одесской области после произошедших в субботу смертельных ДТП ввели круглосуточный патруль, правоохранители будут контролировать все аварийно-опасные участки дорог международного и регионального значения, сообщила пресс-служба Национальной полиции Одесской области.

"Работники полиции будут уделять повышенное внимание соблюдению водителями, в том числе транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, правил дорожного движения. В частности выявлению нарушителей, которые допускают превышение скорости движения и создают ситуации, которые могут привести к аварий", - говорится в сообщении.

Также усилится контроль за поведением детей на улично-дорожной сети для предотвращения их травмирования.

Кроме указанных мероприятий полицейские будут проводить разъяснительную работу с участниками дорожного движения по недопущению нарушений ПДД.

Теги: #патруль #дтп #украина #одесса
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