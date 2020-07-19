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00:12 19.07.2020

С подозреваемой в покушении на бизнесмена из Ивано-Франковска "Пумы" сняли электронный браслет

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С подозреваемой в покушении на ивано-франковского бизнесмена бывшей военнослужащей Инны Грищенко на позывной "Пума" сняли электронный браслет и все обязательства, сообщает интернет-издание "Громадське".

По информации издания, срок меры пресечения завершился 15 июля.

"На рассмотрении суда продолжает быть ходатайство об изменении меры по круглосуточному домашнего ареста на залог. Но дважды судья объявлял перерыв, предоставляя стороне обвинения время для подготовки к поддержанию собственного ходатайства и предоставление дополнительных материалов для обоснования ходатайства", - сообщила адвокат Грищенко.

По ее словам, на третье заседание прокуроры вообще не появились.

"В это время истек срок действия постановления по круглосуточному ареста. Поэтому в настоящее время ни меры нет. Следующее заседание на 24.07. Но это ходатайство суд уже удовлетворить не может", - сказала адвокат.

Кроме того, фото без электронного браслета на странице в Фейсбук 18 июля опубликовала сама Грищенко.

Теги: #покушение #подозреваемая #украина #бизнесмен
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