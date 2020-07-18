В Днепропетровской области горит мусоросвалка на площади 750 кв. м

Спасатели ликвидируют пожар на площади 750 кв. м, возникший в субботу вечером на территории полигона твердых бытовых отходов в Павлоградском районе Днепропетровской области, сообщила пресс-служба областной Госслужбы по ЧС.

"Пожар возник на территории полигона твердых бытовых отходов за пределами села Богуслав Павлоградского района. Горит мусор и площадь возгорания составила около 200 кв. метров", - говорится в сообщении.

Сейчас площадь пожара составляет 750 кв. метров.

Пожар локализован в 19:03, однако ликвидация пожара продолжается.

К тушению пожара привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области, а также 4 работника и 4 единицы техники коммунального предприятия.