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21:36 18.07.2020

В Азербайджане за сутки выявлено 497 новых случаев COVID-19, 8 человек скончались

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В Азербайджане за сутки выявлено 497 новых случаев COVID-19, 8 человек скончались

В Азербайджане коронавирус за сутки выявлен у 497 человек, сообщает оперативный штаб.

По данным штаба, за сутки скончались восемь человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

"В то же время выздоровело 645 человек", - отмечается в сообщении.

Таким образом, общее число зараженных достигло 27,133 тыс., число вылечившихся - 18,45 тыс., скончались - 349.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 8,334 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за прошедшие сутки в стране было проведено 9,263 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 619,786 тыс. тестов.

Теги: #коронавирус #заражения #азербайджан
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