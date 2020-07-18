Пожар в готическом соборе XV века в Нанте потушен

Пожарные справились с огнем в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, однако полностью уничтожен большой орган и нарушена прочность здания, сгорела значительная часть внутреннего убранства храма XV века, передает в субботу телеканал BFMTV.

В Нант из-за пожара прибыл премьер-министр Франции Жан Кастекс в сопровождении министра культуры Розлин Башло и главы МВД Жеральда Дарманена.

Премьер воздал честь "самоотверженности и профессионализму" пожарных, которые работали с "замечательной эффективностью". Он также выразил солидарность нации жителям Нанта и местному католическому сообществу. Кастекс высказался за скорейшее восстановление собора и пообещал, что государство примет в этом участие.

Сильный пожар возник в субботу утром в готическом соборе XV века Святых Петра и Павла в Нанте. В борьбе с ним участвовали около сотни пожарных.

Свою поддержку огнеборцам выразил президент Франции Эмманюэль Макрон, находящийся в субботу в Брюсселе на саммите ЕС. "Поддерживаю наших пожарных, которые идут на все риски, чтобы спасти эту готическую жемчужину города (бретонских - ИФ) герцогов", - написал он в твиттере.

Прокуратура Нанта начала расследование по подозрению в умышленном поджоге собора Святых Петра и Павла.

Причиной для этого послужило то, что были обнаружены три очага возгорания - один возник на уровне полностью уничтоженного главного органа, два других - со стороны нефа. "На данной стадии расследование начато в связи с умышленным поджогом. Но делать заключения пока рано, потому что еще предстоит много следственных действий, которые смогут принести новые факты", - заявил телеканалу BFMTV прокурор Нанта Пьер Сеннес.

Вместе с тем позднее он сообщил СМИ, что не обнаружено следов взлома извне.

Собор Святых Петра и Павла - кафедральный собор Нантской епархии, крупнейшая готическая церковь исторической Бретани и одна из крупнейших во Франции, всего на 6 м ниже собора Парижской Богоматери, а по высоте нефа под сводами превосходит его. Собор строился 457 лет - с 1434 по 1891 год. Это уже четвёртая церковь на этом месте; ему предшествовали раннехристианская римская часовня в Намнете (III век), собор VI века и собор в романском стиле XI века.