Под Киевом в субботу вечером произошло ДТП с участием "скорой помощи", пострадали три человека

На варшавской трассе в Киевской области в субботу вечером произошло ДТП с участием машины "скорой помощи", пострадали три человека, сообщила пресс-служба областной патрульной полиции в Facebook.

"Сегодня около 17:00 патрульные получили вызов о ДТП с травмированными в г.Буча. Инспекторы увидели изуродованные два транспортных средства: Volkswagen Tiguan и Peugeot Boxer. В результате столкновения три человека получили травмы и были госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Сообщается, что патрульные обеспечивали безопасность дорожного движения на месте происшествия.

"Механизм и все детали этого дорожно-транспортного происшествия будут в дальнейшем выяснять следователи", - добавили в полиции.