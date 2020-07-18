События

19:43 18.07.2020

Самолет совершил аварийную посадку на поле в Ивано-Франковской области

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Самолет совершил аварийную посадку на поле в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области вечером 18 июля совершил аварийную посадку легкомоторный самолет, на его борту находился только пилот, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"18 июля в 18:30 в ГСЧС поступила информация, что в пгт. Коломыя совершил аварийную посадку на поле легкомоторный самолет. Жертв и пострадавших нет. На борту находилось одно лицо (пилот)", - говорится в сообщении.

От ГСЧС привлечены 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Теги: #самолет #украина #ивано_франковская_область
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