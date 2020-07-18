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18:29 18.07.2020

Задержан злоумышленник, который ранил таксиста на Подоле в Киеве

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Задержан злоумышленник, который ранил таксиста на Подоле в Киеве

 Правоохранители задержали мужчину, который во время спровоцированного конфликта с водителем такси ранил последнего в субботу на столичном Подоле, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Киева.

"Злоумышленник спровоцировал с водителем конфликт, во время которого достал оружие и несколько раз выстрелил в мужчину. Сейчас правонарушитель задержан, по данному факту начато уголовное производство", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что водитель такси подвозил мужчину на ул.Вышгородскую. Во время движения пассажир в состоянии алкогольного опьянения начал оскорблять водителя.

"Когда он остановил авто на адресе назначения, злоумышленник сначала отказался оплатить всю сумму, а потом устроил конфликт, в ходе которого достал оружие и сделал несколько выстрелов в оппонента", - сообщил в полиции.

Отмечается, что таксиста госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи. Полицейские задержали 41-летнего местного жителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а также изъяли оружие, из которого тот стрелял, для проведения соответствующих экспертиз.

Следственный отдел Подольского управления полиции октрыл уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Теги: #киев #такси #полиция #стрельба #конфликт
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