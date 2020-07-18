Российские наемники на Донбассе 3 раза нарушили режим прекращения огня

С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 3 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наемники обстреляли из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов позиции подразделений ОС в районе Старогнатовки. После обеда в районе Водяного был зафиксирован обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники с применением автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли защитников Хутора Вильный.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов нет.

Кроме того, российские наемники обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка. Со стороны Петровского противник совершил три очереди из стрелкового оружия.