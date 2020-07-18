Правоохранители сообщили о подозрении экс-следователю, незаконно задержавшему участника акций протеста на Майдане в феврале 2014 года - ГБР

Правоохранители сообщили о подозрении старшему следователю СУ ГУ Национальной полиции в Киевской области, в прошлом – следователю Святошинского РУ ГУ Министерства внутренних дел Украины в г. Киеве в рамках расследования "дел Майдана".

"По данным предварительного расследования, 18 февраля 2014 года подозреваемый правоохранитель, при отсутствии каких-либо доказательств совершения массовых беспорядков, совершил служебный подлог и незаконно задержал участника акций протеста за совершение якобы им массовых беспорядков в центральной части Киева", - сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Правоохранителю инкриминируется ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконное препятствование организации и проведению собрания, совершенное должностным лицом), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений), ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 (заведомо незаконное задержание, совершенное в других личных интересах и по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о вручении подозреваемому ходатайств о применении меры пресечения и отстранения от должности.