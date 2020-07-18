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15:41 18.07.2020

Руководство ГБР требовало арестовать Прямой канал, чтобы прекратить его деятельность, утверждает руководитель следственной группы Корецкий

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Руководство ГБР требовало арестовать Прямой канал, чтобы прекратить его деятельность, утверждает руководитель следственной группы Корецкий

 Руководители Государственного бюро расследований (ГБР) давали указания следователям принять меры для ареста телеканала "Прямой" в качестве вещественного доказательства, утверждает руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий.

"Это уголовное производство (в котором фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко – ИФ) расследовалось следователями, которые были подчинены мне, ориентировочно до февраля текущего года. Действительно, стояли определенные требования и указания: все же давайте будем принимать меры к аресту телеканала, к прекращению фактически его деятельности. Мы со следователями однозначно отказались это делать. И тогда уголовное производство забрали от следователя, который подчинен мне. Из моего подразделения в другое подразделение. Но по сегодняшний день, насколько мне известно, другие следователи также отказались делать такие вещи ", - сказал Корецкий в интервью телеканалу "Прямой", сообщается на сайте телеканала.

"Знаете, есть такое понятие "наступление на свободу слова". Во всем мире, в Европе, это не правильно и не нужно такие вещи делать. И следователь это понял, и я это понял. В связи с этим это производство у нас забрали к другим следователям", - убежден Корецкий.

Теги: #телеканал #гбр #корецкий #прямой
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