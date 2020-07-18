Данишевская: надеюсь, что после решения КС претензий к легитимности Верховного суда не будет

Глава Верховного суда Валентина Данишевская допускает возможность активизации расследования дела о якобы незаконном назначении судей Верховного суда, но подчеркивает, что после решения Конституционного суда вопрос легитимности назначения судей дискуссии не подлежит.

В эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина», отвечая на вопрос, допускает ли она, что дело о якобы незаконном назначении судей Верховного суда получит свое развитие, учитывая активизацию дел, в которых фигурирует пятый президент Петр Порошенко, Данишевская сказала: «Учитывая то, что пишут в СМИ, такие инициативы возможны».

Она напомнила, что в начале работы Верховного суда были заявления, в том числе, от адвокатов, о якобы нелегитимности Верховного суда.

«Но после решения Конституционного суда, надеюсь, что таких упреков будет меньше, или же их вообще не будет, ведь КС поставил точку в этой дискуссии: в Украине работает один Верховный суд, его деятельность, назначение судей легитимны и соответствуют Конституции», - сказала Данишевская.



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