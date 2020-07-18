В Украине создадут рабочую группу для обеспечения соцгарантий ветеранов

Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины при президенте Украины на заседании в субботу рассмотрел новый законопроект "О статусе ветеранов и членов семей погибших (умерших) защитников Украины и ветеранов".

"Участники заседания поддержали инициативу о создании совместной рабочей группы Министерства по делам ветеранов для выработки единой позиции по актуализации и совершенствованию законодательной и нормативной базы, обеспечивающей социальные гарантии и права ветеранов войны и членов семей погибших защитников Украины", - сообщает пресс-служба Офиса президента.

Также Консультативный совет рассмотрел законопроект "О социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины" и вопросы амнистии участников АТО/ООС в 2020 году.

Среди прочего, совет принял решение представить на рассмотрение президента проект Национальной стратегии физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей.