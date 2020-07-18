Началась активная фаза по поднятию Delfi с одесского пляжа

В Одессе в субботу началось переворачивание затонувшего танкера Delfi, что позволит водолазам обследовать необходимые отсеки перед окончательным подъемом танкера, сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

"Как я и обещал одесситам и лично президенту, мы движемся по плану - сейчас идет активная фаза работ по поднятию борта Delfi. План таков: довести наклон танкера до 45 градусов, поставить на киль и затем убрать с пляжа. Представители судовладельца нас заверили, что после переворачивания танкера им понадобится 2 недели, чтобы транспортировать его на место будущей дислокации", - цитирует Куцого пресс-служба Одесской обладминистрации.

Он также добавил, что сейчас мобилизованы все участники: Администрация морских портов Украины, капитания Одесского порта, к процессу также присоединились представители бизнеса, в частности P&O Maritime Ukraine, которые предоставили буксир для переворачивания судна.

"Мы переживаем, чтобы все произошло максимально безопасно для отдыхающих, так, чтобы никто из них не пострадал, мы попросили людей временно, пока продолжаются работы, не отдыхать на пляже", - сказал Куцый.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года в Одесском заливе потерпел бедствие танкер Delfi под флагом Молдовы – судно сорвало с якоря.

Администрация морских портов Украины пояснила, что изначально танкер находился в нейтральных водах и не подавал заявки на вход в порты Одесса или Южный. Но позже был подан сигнал о том, что судно терпит бедствие, осталось без топлива, с неработающим двигателем. В связи с этим принявший сигнал спасательно-координационный центр "Одесса" начал предпринимать меры по ликвидации аварийной ситуации. С судовладельцем была согласована буксировка танкера для постановки к свободному причалу в порту "Очаков".

В ночь на 22 ноября Delfi удалось закрепиться якорем на расстоянии около 1 мили от берега в районе пляжа "Дельфин". Однако, по данным АМПУ, в 5:00 медленный дрейф возобновился. Вечером в тот же день спасателям удалось эвакуировать с судна трех членов экипажа. Они были госпитализированы, врачи сообщили о переутомлении и переохлаждении.

Владелец судна должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта. 1 апреля дело взяла под контроль генпрокурор.

22 июня прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту непринятия мер по ликвидации последствий экологического загрязнения морской воды нефтепродуктами в месте аварийного нахождения судна Delfi (ч.1 ст.237 УК Украины).

4 июля во время рабочей поездки в Одесскую область президент Зеленский ознакомился с состоянием ликвидации последствий аварии танкера Delfi.

Глава государства подчеркнул, что работы по ликвидации аварии надо было начинать еще в ноябре 2019 года. Однако судовладелец показал свою безответственность и фактически забыл о танкер. Зеленский призвал выполнять работы по ликвидации аварии качественно.

"20 июля - это ориентир. Если бы здесь был судовладелец, я бы с ним поговорил откровенно и жестко. Потому что я уверен, что это его ответственность во всем, начиная с того, что он вез, куда и сколько времени длится это все. 20 июля не будет (результата – ИФ-У) - этим должны заниматься правоохранительные органы. Владелец хотел сэкономить и искал варианты наименьшего сопротивления. Кто-то должен нести ответственность", - сказал тогда президент.

13 июля министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что контролирует ход работ по подъему танкера "Delfi" в Одессе, которые при условии ясной погоды и отсутствия волн будут завершены до 20 июля.