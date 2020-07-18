Статья об уголовной ответственности судей за неправосудные решения фактически использовалась для давления на судей – глава Верховного суда

Кейсов с приговорами судьям за вынесение неправосудного решения всего восемь, два из которых оправдательные, 375 статья Уголовного кодекса, признанная Конституционным судом неконституционной, фактически использовалась для давления на судей, подчеркивает глава Верховного суда Валентина Данишевская.

В эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина», говоря о том, много ли кейсов о привлечении судей к уголовной ответственности за неправосудные решения и конкретных приговоров, Данишевская сказала: «Их очень мало. Мы исследовали этот вопрос: фактически эта статья использовалась для давления на судей. По нашим данным, в реестре досудебных расследований за период с 2013 по 2019 годы было зарегистрировано 1,5 тысячи заявлений на судей, а приговоры вынесены только по восьми, причем два из них – оправдательные».

По ее словам, в 2019 году зарегистрировано 593 уголовных производства по заявлениям о вынесении судьями неправосудных решений, а за шесть месяцев 2020 года – 242, в суд в 2019 году передано 2 дела, в 2020 - 0.

«Эти цифры - подтверждение фактов давления. И часто имеет место ситуация, когда эти заявления поступают от сторон процесса, в том числе от прокуроров»,- отметила Данишевская.



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