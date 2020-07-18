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14:20 18.07.2020

Ситуация с коронавирусом не может быть прикрытием отступления от демократических принципов – глава Верховного суда

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Представление Верховного суда относительно конституционности «карантинных ограничений» фактически опережает многочисленные обращения судов, в которых будут рассматривать иски о нарушении тех или иных прав, отмечает глава Верховного суда Валентина Данишевская.

В эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина» Данишевская рассказала о мотивах подачи представления и о том, как будут восстанавливаться нарушенные права в практической плоскости в случае принятия Конституционным судом аргументов Верховного суда.

По словам Данишевской, на уровне Совета Европы уделяется внимание тому, что меры, необходимые для сохранения здоровья и жизни людей, должны основываться на основных европейских ценностях - правах человека, демократии и верховенстве права. «То есть, ситуация с коронавирусом не может быть прикрытием отступления от демократических ценностей. Все ограничения должны осуществляться в пределах полномочий тех органов, которые их вводят, быть легитимными и пропорциональными»,- подчеркнула она.

По словам Данишевской, некоторые карантинные меры в Украине не соответствовали поставленной цели. «Когда фиксировалось 5-10 фактов заболевания в день, в Украине запретили осуществление плановых операций, люди не могли даже стоматолога посетить. А сегодня каждые сутки фиксируют 500-800 случаев заболевания, и при этом открываются кинотеатры и рестораны», - сказала она.

Также глава Верховного суда подчеркнула непропорциональность карантинных ограничений -«ограничили деятельность маленьких предприятий и обеспечили монополию крупных».

Кроме того, по ее словам, в результате мер по борьбе с эпидемией зарплата чиновников уменьшилась на 10-20%, а денежное вознаграждение судей – в 2-7 раза. «Была ли здесь соблюдена пропорциональность? Это меры по борьбе с болезнью или очередное наступление на судебную систему? Чтобы судьи помнили, от кого «зависит» их независимость?», - добавила Данишевская.

«Все это должен учесть Конституционный суд и определить, соответствовали ли введенные ограничения Конституции Украины», - сказала Данишевская.

Отвечая на вопрос о том, каким образом можно восстановить права в случае признания факта их нарушения, глава Верховного суда пояснила, что если Конституционный суд признает ту или иную норму неконституционной, то при рассмотрении судебных дел в общих судах можно апеллировать к ее неконституционности, учитывать это при принятии решения.

«То есть, на практике это могут быть обращения в суды и решения о возобновлении тех или иных прав. Суды первой и второй инстанций могут это сделать и без решения Конституционного суда, но в таком случае они обязаны обратиться в Верховный суд, чтобы тот обратился в Конституционный. Таким образом, наше представление фактически идет на опережение многочисленных обращений судов», - подчеркнула Данишевская.


Полный текст интервью будет размещен на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.

Теги: #коронавирус #данишевская #суд
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